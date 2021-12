Avete mai visto da vicino una tuta spaziale? I materiali che la compongono? Le dimensioni, le forme? Se poi racchiude la sintesi di studi made in Puglia ed è stata presentata in anteprima all’Expo di Dubai, al Padiglione “Italia”, è sicuramente un’occasione in più per partecipare alla prima Giornata Nazionale dello Spazio.

L’iniziativa, istituita con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre scorso, individua nel giorno 16 dicembre di ogni anno l’apposita celebrazione in ricordo del lancio del primo satellite italiano, il “San Marco 1”, avvenuto il 15 dicembre del 1964. Pienamente coinvolta nell’opera di promozione è l’Agenzia Spaziale Italiana assieme ad enti di ricerca, aziende di settore, università, come il Politecnico di Bari che, in sintonia con la Regione Puglia (reputa il settore aerospaziale strategico), da tempo è impegnato nel favorire studi, ricerche, relazioni sul tema spazio.

E proprio l’avveniristica tuta spaziale realizzata da una start-up pugliese di Fasano, la REA srl, troverà la vetrina più opportuna, quella del Politecnico, forte sostenitore del progetto nella giornata nazionale. La tuta infatti, realizzata dalla giovane azienda con il supporto scientifico del Poliba, in grado di favorire gli astronauti nelle missioni che prevedono una lunga permanenza in situazione di microgravità come accade quando si opera all’interno delle stazioni spaziali, ha già suscitato le attenzioni di diversi enti, tra cui la NASA.

La giornata di domani, 16 dicembre. Si comincia alle 8,30 con l’accoglienza nell’atrio “Cherubini” (campus universitario), non solo degli studenti del Politecnico, ma anche di due scolaresche di Bari, rispettivamente del Liceo Scientifico “E. Fermi” e del Convitto Nazionale “D. Cirillo”. Gli studenti saranno coinvolti (ore 9,00-11,00) in attività di didattica, presso il laboratorio OpenMultiLab, di visita guidata alla mostra sulla sensoristica organizzata dall’Optoelectronics Laboratory del Politecnico di Bari (curatori: prof.ri Filippo Attivissimo e Caterina Ciminelli, responsabili scientifici) e di orientamento.

Alle 11,20 si entrerà nel vivo della giornata con il saluto di benvenuto del Rettore, Francesco Cupertino a cui seguirà la presentazione del prototipo della nuova tuta spaziale progettata dall’azienda pugliese, REA. In live streaming si collegheranno (11,40-12,10), Roberto Vittori, generale e astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea; gli ingegneri: Francesco Santoro (12,10-12,40), Project Manager at Altec, Marco Molina, Managing Director Sales&Product at SITAEL e Gabriele Maiullari, Space Equipment System Engineer at SITAEL (12,40-13,20) in rappresentanza di due grandi realtà imprenditoriali del settore aerospaziale. ALTEC infatti, è il centro di eccellenza italiano per la fornitura di servizi di ingegneria e logistica a supporto della Stazione Spaziale Internazionale e dello sviluppo e realizzazione di missioni di esplorazione planetaria mentre SITAEL, della holding Angel, gruppo leader mondiale nel settore dei trasporti e dell’aerospazio, offre l’accesso a servizi e applicazioni spaziali attraverso Smart Microsatellite Solutions. La seconda parte della mattinata, a partire dalle ore 11,20, sarà trasmessa in diretta streaming dal canale YouTube del Politecnico: https://www.youtube.com/c/PolitecnicodiBariOfficial/ .

L’iniziativa si concluderà alle 13,30. Per partecipare alla Giornata Nazionale dello Spazio è obbligatorio il green-pass.

