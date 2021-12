Dopo 2 anni chiude definitivamente il mercato coperto di via Amendola, nel cuore del quartiere San Pasquale, a causa della scarsa affluenza di clienti e della conseguente sfiducia dei commercianti che pian piano hanno lasciato i 29 box dal 5 novembre 2019. Lo ha stabilito oggi la giunta comunale.

Gli stessi esercenti hanno concordato con la decisione del Comune di procedere alla fine del mercato, ma in ogni caso dovranno regolarizzare ogni pendenza con l’amministrazione comunale riguardo a canoni inevasi. Gli ultimi 7 rimasti hanno accettato di trasferirsi presso il nuovo mercato coperto Santa Chiara, al quartiere Japigia, che aprirà lunedì 20 dicembre.

Si interrompe drasticamente, e con un grande insuccesso, il progetto di sostituire lo storico mercato in strada di via Nizza con una sede coperta. Quali sono le cause? Per molti residenti la posizione decentrata e poco pubblicizzata e finanche la competitività degli altri centri mercatali urbani.

Da oggi il rischio è l’abbandono, senza una programmazione per il futuro. “Assicureremo dei controlli per evitare che sia preso di mira dai vandali. Sicuramente poi lo metteremo a bando per raccogliere eventuali manifestazioni di interesse ad utilizzarlo”, dichiara l’assessore allo Sviluppo Economico, Carla Palone.

