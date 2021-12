Niente quarantena per bimbi tra i 5 e gli 11 anni che entrano in Italia. E’ quanto confermato da fonti di governo i quali hanno sottolineato che sui bimbi, per i quali non previsto Green pass, vale quanto disposto dall’ordinanza del ministero della salute del 22 ottobre.

In particolare, l’articolo 8, dice che “i minori che accompagnano il genitore non sono tenuti a sottoporsi all”isolamento fiduciario se tale obbligo non è imposto al genitore perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione”.

Intanto, proprio dall’estero, in particolare dall’Inghilterra, non arrivano notizie confortanti in merito alla variante Omicron. In particolare, secondo quanto dichiarato da Andrea Ammon, direttrice del centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), solo i vaccini non bastano per fermare la variante.

“La probabilità di un’ulteriore diffusione della variante Omicron è molto elevata e la sola vaccinazione non ci permette di prevenirne l’impatto – ha detto – è urgente una forte azione per ridurre la trasmissione e contenere l’impatto sui sistemi sanitari” – ha sottolineato specificando che urgono misure non farmaceutiche per ridurre la trasmissione della variante Delta e rallentare Omicron”.

“Gli Stati membri – ha aggiunto la Commissaria alla salute Stella Kyriakides – devono prendere le giuste decisioni basate sulla scienza e con la salute pubblica come priorità. Tutti devono pianificare immediatamente l’aumento della capacità di assistenza sanitaria, assicurarsi che le misure di sanità pubblica vengano reintrodotte e rafforzate e che le vaccinazioni vengano rapidamente aumentate” – ha concluso.

Foto repertorio

