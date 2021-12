Anche per il Natale 2021, torna l’iniziativa “Giovinazzo solidale” in aiuto delle famiglie in difficoltà. Grazie alla collaborazione con i supermercati cittadini e con gli esercizi commerciali che hanno dato la loro disponibilità, sarà possibile lasciare prodotti alimentari e di prima necessità nei carrelli della spesa solidale.

I prodotti donati saranno distribuiti dagli operatori dell’associazione di volontariato Sermolfetta ai nuclei familiari in difficoltà seguiti dai servizi sociali del Comune di Giovinazzo.

“Gli effetti della crisi generata dalla pandemia sono ancora visibili – commenta il sindaco, Tommaso Depalma – per questo motivo non possiamo interrompere di mettere in circolo la nostra solidarietà e aiutare chi è in difficoltà”.

Per sollecitare i cittadini a partecipare a quest’iniziativa benefica, è intervenuto al fianco del sindaco, anche l’assessore alle Politiche Sociali, Michele Sollecito.

“La raccolta terminerà lunedì 20 dicembre in modo da permettere agli operatori del Sermolfetta di consegnare i beni raccolti prima di Natale – spiega l’assessore – confidiamo come sempre nella generosità dei nostri concittadini”.

