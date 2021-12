La Puglia corre più della media nazionale per il richiamo del vaccino anti Covid-19. E’ quanto emerge dai dati riportati dal Ministero della Salute. In particolare sono 911.770 le persone hanno già ricevuto la dose di richiamo, segno del fatto che, così come accaduto per il primo ciclo, la Puglia viaggia a una velocità in linea o addirittura superiore al resto del Paese.

In particolare, la terza dose è stata somministrata al 53% degli over 70 (dato ottenuto sommando il 63,08% dei pugliesi con più di 80 anni e il 44,51% di quelli fra i 70 e i 79 anni). La media nazionale, ad oggi è di 63,30% per gli over 80 e 40,29% per la fascia 70-79. Dato in entrambi i casi maggiore per la Puglia.

Per quanto riguarda la fascia d’età 60-69, la terza dose è stata somministrata al 36,98% dei pugliesi. Il dato nazionale è al 32,8%. Fanno bene anche le fasce d’età che vanno dai 50 ai 59 anni e dai 40 ai 49, per le quali il dato pugliese è rispettivamente di 28,52% (media nazionale 23,50) per gli uni e 19,05% per gli altri (media nazionale 14,81%).

Inoltre, sono 3.142.226 i pugliesi che hanno completato il primo ciclo vaccinale, pari all’87,97% della popolazione over 12 . Il 93,2% dei pugliesi dai 50 anni in su ha invece completato il primo ciclo vaccinale. La Puglia, pertanto, ancora una volta, prosegue spedita lungo la campagna vaccinale su tutto il territorio.

Foto repertorio

