Momenti di paura questa notte per un incendio divampato al secondo piano di un’abitazione sita in viale Della Repubblica a Castromediano di Cavallino (Lecce). Sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in salvo tre persone che avevano trovato riparo dalla densa coltre di fumo e dalle fiamme salendo sul tetto dello stabile. L’incendio è stato spento e si attendono le verifiche statiche. L’appartamento è stato dichiarato inagibile.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.