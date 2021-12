Nell’auditorium della scuola Manzoni Lucarelli, a Ceglie del Campo (Bari), il sindaco Antonio Decaro e l’assessora Paola Romano sono intervenuti all’evento organizzato dalla presidente del Municipio IV Grazia Albergo in collaborazione con la direzione dell’istituto scolastico per celebrare l’onorificenza di “Alfiere della Repubblica” conferita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Betsalot Dereje Negatu.

La ragazza, che vive e studia nel territorio del Municipio IV, è stata premiata nei giorni scorsi per la sua generosità – Betsalot ha infatti scelto di condividere la borsa di studio del progetto Fuoriclasse contro la dispersione scolastica (realizzato da Save the Children in collaborazione con Associazione Kreattiva) con la sua amica Yiddidia – e per il suo impegno sul fronte dell’inclusione sociale.

“Hai reso orgogliosa la città e la comunità, se hai dimostrato questi valori voglio ringraziare chi ti ha aiutato a crescere. Vogliamo una Bari accogliente capace di valorizzare i talenti che ha”, ha detto Decaro.

