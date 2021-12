A Bari e Palermo sono arrivati monopattini elettrici in sharing di “Tier” (di colore turchese), che nel capoluogo pugliese sostituiscono i 500 mezzi gialli “Wind Mobility”. Sono già in linea con le disposizioni che entreranno in vigore in estate, in base alle nuove disposizioni che entreranno in vigore dal primo luglio 2022 nel decreto Infrastrutture e Trasporti, trasformato in legge a metà novembre dal Parlamento.

Quali sono le novità? Innanzitutto i tastini sul manubrio per gli indicatori delle frecce e la possibilità di ricaricare lo smartphone durante il tragitto urbano. L’azienda tedesca propone dei monopattini elettrici con una ruota anteriore da 12 pollici ammortizzata per coniugare il comfort, tre freni, manubrio antiscivolo. In programma anche un casco integrato, che sarà installato nei prossimi giorni infatti ad oggi non sono presenti.

