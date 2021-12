Questa mattina all’alba personale della Polizia Locale di Bari ha dato esecuzione al Provvedimento del gip del Tribunale di Bari, su richiesta del pm titolare delle indagini, per la misura della custodia cautelare in carcere dei due uomini ritenuti responsabili della morte di Onofrio Ricupero, 35enne, padre di due bimbi piccoli. L’incidente avvenne su via Napoli a Bari, la sera del 29 ottobre dello scorso anno.

La ricostruzione dei fatti, della dinamica dell’incidente e delle responsabilità è stata una lunga e complessa attività di indagine di polizia giudiziaria svolta dalla polizia locale di Bari sotto la direzione dell’autorità giudiziaria in quanto il conducente di uno dei veicoli coinvolti fuggì dal luogo del sinistro e fece perdere le sue tracce.

I due soggetti arrestati questa mattina erano i conducenti dei due veicoli che avevano intrapreso una vera e propria gara di velocità quella terribile sera alle 22,30 circa, partendo da corso Vittorio Veneto e con epilogo drammatico su via Napoli, quando uno dei due veicoli impegnati nella gara, impattó contro il terzo veicolo che percorreva la stessa via Napoli regolarmente, ma proveniente dal senso di marcia opposto e il cui conducente perse la vita.

Il GIP ha condiviso le tesi del pm costruita sulle puntuali indagini svolte dalla p.g. (P.L. di Bari) imputando a carico dei due, in concorso, i reati dello svolgimento di una gara di velocità su strada pubblica e di omicidio stradale, ed in considerazione della condotta e personalità dei rei nonché della gravità dei fatti, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.

