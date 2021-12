E’ passato un mese dalla sistemazione dei cartelli in piazza Redentore con i quali il Comune ha imposto il divieto di accesso per scooter, monopattini e bici elettriche. Oltre al divieto di giocare a palla. Ma nulla è cambiato. La piazza viene continuamente attraversata, a tutte le ore, da scooter e altri mezzi elettrici.

Soprattutto di notte la situazione diventa ingestibile: ci sono gruppi di ragazzi che si intrattengono fino all’alba, con schiamazzi che creano non pochi disagi ai residenti. Residenti esasperati, che da mesi ormai chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine e della polizia locale. “Funzionano le telecamere – si domandano – ed allora come mai nessuno interviene per fermare almeno l’accesso di questi scooter sulla piazza? A che servono quei cartelli?”.

Continuano anche i problemi davanti all’Area 51: ieri sera ennesima aggressione tra senzatetto. “I nostri appelli per garantire una maggiore sicurezza continuano a restare senza risposta – concludono i residenti – questa zona sembra dimenticata dal sindaco”.

