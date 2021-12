“La pista ciclabile di viale della Repubblica e viale Unità d’Italia è un attentato alla vita per chi usa la bici o mezzi di mobilità elettrica”. Inizia così il post di un cittadino sui social. Una durissima critica, già avanzata anche su Borderline24 dai ciclisti urbani

“Il manto stradale consumato e sconnesso per le radici degli alberi, per i lavori fatti alla miglior maniera, le famose toppe che a distanza di pochi mesi si riconsumano e la soluzione migliore è quella di andare a mettere un’altra nuova toppa oppure le auto che hanno fatto strike con i paletti (la situazione è peggiorata) – spiega il ciclista nel suo post, elencando le criticità – dalla Banca al civico 20 di viale della Repubblica nei punti in cui è al livello strada quando piove si allaga mezza corsia soprattutto di fronte al civico 20 se non erro e sei costretto a utilizzare una sola corsia nel migliore dei casi”.