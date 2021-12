Tragedia in mattinata sul lungomare di Bari, all’altezza del molo di San Nicola. Un uomo, 63enne, si è accasciato al suolo colto da un malore improvviso. I passanti hanno subito allertato il 118 ma per lui non c’era più nulla da fare. Il 118 giunto sul posto non ha potuto che constatarne il decesso. Il 63enne era giunto dalla Calabria per partecipare allo sciopero nazionale della Cgil – Uil.

