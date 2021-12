Gioca 3 euro al 10 e lotto e vince 250mila euro. E’ un pensionato il fortunato giocatore che nel pomeriggio ha intascato una bella somma di denaro. E’ successo in via Cairoli nella storica ricevitoria “Sala e tabacchi n20”. “E’ un nostro cliente – spiega il proprietario – ma non è certo uno di quelli che trascorre il suo tempo a giocare. Oggi ha provato un paio di volte e gli è andata bene”.

