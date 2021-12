Dopo la manifestazione dello scorso 24 novembre, a Bari il comitato “Amici della Rossani” continua a chiedere al Comune l’abbattimento del muro di cinta del parco Rossani, su corso Benedetto Croce. Sarà la Sovrintendenza a decidere sul da farsi, se mantenere un muro “storico” ma esteticamente obsoleto o una recinzione più moderna.

Per tutti gli aggiornamenti è stata convocata una riunione per martedì 21 dicembre alle ore 16 presso l’Urban Center in via De Bellis. “Vi chiediamo di partecipare numerosi e di estendere l’invito a quanti interessati all’ex caserma Rossani. Abbiamo invitato i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.”, scrivono i cittadini sui social. L’ingresso sarà consentito secondo le vigenti norme anti covid e cioè muniti di green pass e con mascherina indossata.

