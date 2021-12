Antivigilia di risposte e di conferme per Michele Mignani, in vista del march fra le prime due della classe che si terrà domenica pomeriggio. Palermo – Bari concluderà il girone d’andata del girone C di Serie C e vede affrontarsi due squadre che condividono l’obiettivo promozione.

“Sarà una bella partita – dichiara mister Mignani – Bari e Palermo sono due squadre che hanno storia e blasone alle loro spalle”. Le due società infatti hanno militato per anni nelle serie di vertice del calcio italiano.

I biancorossi arrivano al match clou della diciannovesima giornata con 8 punti di vantaggio sui rosanero e con una condizione mentale al top. Il Palermo non può sbagliare, per non perdere troppi punti dalla testa della classifica, ma il mister non abbassa la guardia e avverte i suoi giocatori.

“Andiamo a Palermo con il solito spirito e le solite consapevolezze – sottolinea il mister – ma guai a pensare di essere più bravi degli altri, il Palermo è una squadra forte e costruita per vincere il campionato, il campo darà il verdetto finale”.

I galletti arrivano a questo incontro dopo la bella vittoria nel derby contro il Taranto e con il titolo di “Campione d’inverno” in tasca. Il mister vuole che i suoi giocatori scendano in campo con la solita spensieratezza senza però dimenticarsi di una buona dose di attenzione e fame di vincere

“La spensieratezza è una caratteristica che deve contraddistinguerci sempre – sottolinea Mignani – per me una squadra che arriva alla partita con ansia e pensieri per la testa, rende di meno. Accanto alla spensieratezza, però, ci deve essere l’attenzione e la fame per portare a casa il risultato”.

Il calcio d’inizio di Palermo – Bari è previsto per le ore 14:30 di domenica 19 dicembre, sullo storico terreno di gioco del Renzo Barbera.

