Due fratellini di 2 e 4 anni sono morti in un incendio che si è sviluppato attorno alle 9 del 17 dicembre nel campo nomadi di Stornara a Foggia. Le vittime sono di nazionalità bulgara: il maschietto aveva 4 anni, la sorellina 2. Quattro i moduli abitativi distrutti dalle fiamme che sarebbero divampate da un braciere a legna ricavato nei bidoni usati per conservare l’olio.

“Provo un dolore profondo – scrive il governatore della Puglia Michele Emiliano -. È una tragedia che pesa dolorosamente su ciascuno di noi e ci rende ancor più convinti della necessità di offrire soluzioni concrete a quelle famiglie o comunità che vivono in condizioni insicure. In questo momento, però, posso solo esprimere il dolore straziante per la morte di due bambini. Ai loro genitori e alla comunità di Stornara va il sentimento di umana solidarietà mio e dei pugliesi”.

