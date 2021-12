E’ morto monsignor Nicola Bonerba, un prezioso punto di riferimento per la città di Bari. “Con la scomparsa di monsignor Nicola Bonerba – scrive Antonio Decaro – Bari perde un uomo simbolo dell’impegno concreto e costante in favore delle periferie.

Da sempre impegnato nella realizzazione di progetti per la crescita dei rapporti umani e della nostra comunità, Don Nicola, da vicario episcopale territoriale per il quartiere San Paolo, è stato il promotore di straordinarie attività di recupero e integrazione sociale attuate dalla Fondazione Giovanni Paolo II. La sua attività pastorale, fin dai primi anni del sacerdozio, si è compenetrata in modo esemplare nei bisogni degli ultimi e dei più deboli, nei contesti urbani più difficili e degradati della città. Oggi la città di Bari piange la perdita di una persona buona e altruista come poche”.

Lo ricorda anche l’assessore al welfare Francesca Bottalico: “Don Nicola Bonerba è stata una di quelle persone che per grandezza d’animo, lungimiranza, esempio di “servizio” vivente, azioni e pratiche silenziose, per le sue cadute e risalite fisiche, per la cura delle relazioni e per la grandiosità dei suoi scritti e delle due parole. Sembrava un uomo immortale invece ci ha lasciato stanotte nell’incredulità di quante e quanti lo hanno conosciuto e hanno lavorato, operato e pregato con lui, con le sue idee, nelle periferie, tra i bambini, gli adolescenti, le famiglie e gli anziani, nei luoghi e nei tempi dell’anima.

Da oggi saremo un po’ orfani e orfane …e un po’ orfana sarà anche la nostra citta’ .

A chi rimane la responsabilità di rendere eterno il suo passaggio e le sue opere in questa vita.

