Una nuova tendenza si è diffusa recentemente a macchia d’olio nel settore dei trasporti su ruote. Il leasing per la compravendita di camion, mezzi pesanti e veicoli commerciali è divenuta una realtà consolidata in questi anni. Questa forma contrattuale prevede il pagamento periodico di una rata per l’utilizzo della vettura. L’agenzia che riceve il canone è la proprietaria dell’autocarro fino all’ultimo versamento, ma al termine del contratto l’utilizzatore diventa l’unico detentore del mezzo. Ecco perché il leasing rappresenta una valida soluzione per chi cerca un camion e in questo articolo descriveremo come utilizzare questo metodo per trovare nuove risorse.

Come trovare il camion o il veicolo commerciale ideale per la propria attività

L’esplosione del commercio digitale ha stimolato l’implementazione dei sistemi di trasporto merci. La logistica è un elemento essenziale per un ecommerce online che spedisce i suoi prodotti a domicilio. Alcuni imprenditori affidano questo attività a delle società specializzate, mentre altri vogliono gestire in prima persona questo servizio. Chi è alla ricerca di un autocarro o di un veicolo commerciale può cercare sul web il mezzo ideale per le proprie esigenze. La rete propone diversi marketplace per la compravendita di furgoni e autoarticolati. Questi siti mostrano dei modelli, nuovi e usati, per il trasporto, la movimentazione, l’agricoltura e le attività speciali. Si possono acquistare e cedere autoveicoli anche con la formula del leasing. Il mercato virtuale offre numerose soluzioni convenienti ed è particolarmente indicato anche per la ricerca di autoarticolati di grandi dimensioni. Una piattaforma digitale, per la compravendita di veicoli commerciali, è l’opzione più vantaggiosa per chi desidera un camion DAF ad alto tonnellaggio. Gli utenti possono visualizzare numerosi annunci e salvare i parametri di ricerca per non tralasciare nessuna occasione. Online si possono trovare, infatti, furgoni, rimorchi, muletti e tutti gli altri mezzi da impiegare nel mondo del lavoro.

Perchè conviene acquistare un camion online con la formula del leasing?

L’acquisto di un nuovo autocarro rappresenta un investimento molto oneroso. Per questo motivo molti imprenditori preferiscono utilizzare dei metodi alternativi per incrementare il proprio parco macchine. Il leasing è la soluzione perfetta per chi intende comprare un mezzo pesante per il trasporto su ruote. Il web è particolarmente indicato per la ricerca di modelli particolari come il DAF CF. Il marketplace rappresenta attualmente il sistema migliore per trovare un contratto di leasing per un nuovo camion. Il sito fornisce tutta l’assistenza necessaria per la gestione della transizione e del contratto. Generalmente il leasing viene concesso per un periodo superiore ai 48 mesi e al termine di questo ciclo il contraente può valutare l’opzione di riscatto. L’acquisto non è obbligatorio ed i canoni mensili sono più economici rispetto ad altre formule. Ecco perché questa modalità di finanziamento è diventata uno dei principali sistemi per la compravendita di camion e veicoli commerciali.

Conclusione

Il leasing può essere impiegato per utilizzare e acquistare, dopo un determinato periodo, un mezzo per il trasporto merci. Prevede il pagamento di rate mensili, ma non l’obbligo di riscatto al termine del contratto. I vantaggi di questo metodo sono numerosi e oggi rappresenta una delle soluzioni più popolari per chi deve gestire la logistica su larga scala.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.