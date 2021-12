E’ pronta l’area attrezzata per i cani in via Maldacea nel quartiere Japigia. Si tratta di un’area verde di oltre 600 metri quadri, curata regolarmente dai residenti che si occupano di pulirla in modo che possa essere fruita liberamente. Sono stati gli stessi residenti, infatti, a chiedere all’amministrazione di circoscriverne una porzione da dedicare allo sgambamento dei cani.

L’allestimento dell’area, provvista di fontanina e panchine, è stato proposto nell’ambito della politica partecipata e va a sommarsi alle altre esistenti, con l’obiettivo di realizzare le 20 aree di sguinzagliamento, deliberate dal consiglio municipale.

