L’Uniba rafforza le misure in sostegno del benessere psicologico degli studenti e del personale dell’università. E’ quando previsto dall’accordo di collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Puglia firmato negli scorsi giorni.

L’accordo, in particolare, offre l’opportunità a studenti iscritti, al personale (docenti, PTA e CEL) e ai loro familiari di rivolgersi ad un professionista psicologo psicoterapeuta con almeno 10 anni di esperienza, disponibile a fornire, a condizioni favorevoli, le proprie prestazioni professionali orientate alla promozione della salute e del benessere psicologico.

Questa opportunità si aggiunge al Servizio di Counseling Psicologico UniBA, attualmente rivolto agli studenti come spazio di ascolto e confronto con professionisti esperti sulle difficoltà della vita universitaria e sulle strategie per fronteggiarle. Uno spazio che si è dimostrato quanto mai utile in questo periodo di emergenza durante il quale ha continuato ad essere disponibile attraverso la modalità e-counseling.

L’accordo prevede che il primo colloquio sia completamente gratuito, per le prestazioni successive, sarà applicato invece uno sconto di almeno il 20% sulla tariffa del singolo professionista. Per accedere a questa opportunità, l’utente dovrà dimostrare al professionista di essere studente, dipendente dell’Università di Bari o familiare di studente/dipendente, nella massima tutela della riservatezza.

“La collaborazione con l’Ordine degli Psicologi di Puglia – ha dichiarato il Rettore Stefano Bronzini – rafforza il nostro impegno per il benessere psicologico della Comunità prevedendo possibilità di accesso a percorsi di supporto psicologico e psicoterapia a condizioni agevolate oltre che per gli studenti iscritti anche per i dipendenti UniBA e le loro famiglie. Si tratta di un impegno che UniBA aveva già messo in campo a favore degli studenti attraverso il Servizio di Counseling Psicologico, che è riuscito in questi anni a dare supporto a situazioni di disagio e difficoltà intensificate dalla pandemia” – ha concluso.

“Esprimo grande soddisfazione per la sigla dell’accordo con l’Università di Bari – ha dichiarato invece il presidente dell’Ordine degli Psicologi di Puglia Vincenzo Gesualdo – questa sinergia consentirà di avviare attività di formazione, ricerca e sperimentazione nei campi di comune interesse e potrà senz’altro giovare all’intero territorio regionale, contribuendo agli obiettivi di formazione permanente e di aggiornamento professionale di studenti e laureati” – ha sottolineato.

Con la sigla dell’accordo, in particolare, è stata resa possibile la formazione di un elenco di professionisti con anni di esperienza per le prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche nei confronti di studenti, personale dell’Uniba e loro familiari, finanziate dall’Università. “È un importante passaggio per la costruzione di reti finalizzate a promuovere il benessere, la qualità della formazione e a rispondere in maniera adeguata ai bisogni del territorio” – ha detto infine Gesualdo.

In virtù di tale convenzione, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna, fra le altre attività, a fornire il supporto scientifico per lo svolgimento di seminari, convegni ed attività formative da concordare su temi di comune interesse e ad avviare attività di promozione e comunicazione delle diverse iniziative da realizzare. L’Ordine degli Psicologi della regione Puglia renderà disponibili psicologi e psicoterapeuti, con almeno 10 anni di iscrizione all’Albo, per fornire prestazioni professionali a condizioni favorevoli per gli studenti iscritti all’Università di Bari, per il personale della stessa Università ed i loro familiari, oltre che a organizzare convegni e seminari in materia di orientamento e deontologia professionale e a promuovere percorsi teorici e pratici di alternanza – lavoro finalizzati ad un’offerta personalizzata.

