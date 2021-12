Torna domenica 19 dicembre “Babbo Natale in moto”, la manifestazione motociclistica organizzata dall’associazione “Vita in moto” e patrocinata dal Comune di Bari, aperta a tutti gli appassionati di moto e alle associazioni sportive e di volontariato.

Obiettivo della manifestazione la condivisione della passione per le due ruote, la voglia di serenità e amicizia che accomuna i motociclisti e la solidarietà verso chi è meno fortunato. È prevista la raccolta di libri per ragazzi, nuovi o in ottime condizioni, da donare ai Centri servizi famiglie e agli Spazi sociali per leggere della Biblioteca popolare diffusa della città di Bari contro la povertà educativa. La raccolta continuerà fino al 6 gennaio presso le associazioni aderenti.

L’appuntamento è dalle ore 9.00, ingresso parco 2 Giugno, sulla complanare di viale Einaudi (tratto compreso tra viale della Costituente e viale della Resistenza).

Questo il programma completo:

– 9.00 ritrovo dei motociclisti e registrazione

– 10.00 partenza da viale Einaudi lungo le vie cittadine con sfilata sul lungomare di Bari

– 10.45 sosta presso la parrocchia San Nicola dove i Babbo Natale incontreranno i bambini del quartiere e riceveranno la benedizione dei caschi da parte del parroco

– 11.30 sosta presso il centro Spazio Sociale per Leggere “Lascito Garofalo” a Palese dove i Babbo Natale porteranno dolci e libri per i bambini del centro

– 12.00 sosta presso l’oratorio Figlie di Maria Ausiliatrice nel quartiere San Girolamo per festeggiare con le piccole e i piccoli del centro

– 12.30 arrivo in piazza Giannella dove i motociclisti si scambieranno gli auguri di buone feste

– chiusura della manifestazione

A tutti coloro che si registreranno saranno consegnati l’adesivo ufficiale di Babbo Natale in moto e un nastrino rosso contro la violenza sulle donne. È gradito che si indossi un abito di Babbo Natale. Info 351 0424370

Per consentire lo svolgimento della manifestazione la polizia locale ha disposto le seguenti limitazioni al traffico:

Il giorno 19 dicembre 2021:

1. dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di transito” sulla complanare di viale Einaudi prospiciente l’ingresso del parco 2 Giugno, tratto compreso tra viale della Costituente e viale della Resistenza;

2. dalle ore 10.00, relativamente al passaggio dei motociclisti, è istituito il “divieto di circolazione” sul seguente percorso:

complanare di via Einaudi, viale della Resistenza, largo 2 Giugno, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia, via Apulia, cavalcavia Garibaldi, piazza Gramsci, lung.re N. Sauro, piazza Diaz, lung.re sen. A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, via P. Oreste, via Grandi, via Napoli, S.S. 16 fino ad uscita San Pio, strada Catino, viale Caravella (con sosta presso la Chiesa di S. Nicola), S.S. 16 fino ad uscita S. Spirito / Giovinazzo, via Napoli (con sosta presso la Chiesa dello Spirito Santo), via Napoli, via Nazionale, svincolo di accesso alla S.S. 16, S.S. 16 fino ad uscita n. 4 – via Napoli, via Napoli, via Costa, strada S. Girolamo, via Fallacara, via De Fano, lung.re IX Maggio (con sosta presso l’oratorio delle Figlie di Maria Ausiliatrice), lung.re IX Maggio, via C. Franco, strada S. Girolamo, via Van Westerhout, via Mercadante, via Verdi, via Giordano, via P. Pinto, via Adriatico, lung.re Starita, corso Vittorio Veneto, piazza Massari, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lung.re sen. A. Di Crollalanza, largo Giannella.