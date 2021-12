Lunghe code nel villaggio di piazza Umberto: tanti i bimbi che hanno voluto incontrare Babbo Natale e tante anche le iniziative in programma. Bari si appresta ad iniziare l’ultima settimana di festeggiamenti tra eventi, piccoli spettacoli e il tradizionale shopping. Alcuni negozi hanno optato anche per l’orario no stop per venire incontro ai clienti. Buona affluenza anche dalla ruota installata in piazza Umberto: un’attrazione soprattutto per i più piccoli.

Affluenza anche per i mercatini della muraglia e di piazza Mercantile. Intanto in settimana è in programma un ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza in vista soprattutto del 24. Il Comune ha già annunciato la sospensione di qualsiasi spettacolo per la Vigilia, saranno potenziati i controlli per evitare assembramenti.

