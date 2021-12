Da martedì 21 dicembre sarà disponibile sui social network, Facebook e Instagram, la sitcom “La corriera di Blu” che ha per protagonista la nota attrice pugliese Malena, oltre ad altri pugliesi e lucani, che veste i panni di un’agente di spedizioni di una azienda del settore food alle prese con varie situazioni.

Questo progetto è diretto da Michele Didone, autore e regista barese che ha firmato importanti lavori come la sitcom “Fuorisede”, in onda su Antenna Sud a cavallo tra il 1999 e primi anni 2000 e il più recente quiz “Non è un paese per cuochi”, trasmesso lo scorso anno da 15 emittenti televisive di Puglia e Basilicata. Con lui ci sono anche l’autore Alessandro Tagliente e il direttore della fotografia Claudio Procaccio. La web serie è strutturata da 7 puntate che saranno cadenzate settimanalmente da venerdì 7 gennaio all’ 11 febbraio, in occasione di San Valentino. Ad anticipare questo lavoro una clip natalizia, pubblicata il 10 dicembre, che ha in video solamente Malena, all’anagrafe Filomena Mastromarino, attrice originaria di Gioia del Colla (Ba) attiva nel mondo dello spettacolo dal 2012, quando ha preso parte al programma “Mammoni – Chi vuole sposare mio figlio?”, in onda su Italia 1. In questi anni, tra gli altri impegni, ha anche partecipato all’edizione 2017 del format tv “L’isola dei Famosi”, ma il successo e la notorietà sono arrivati, prima, con la selezione per il cast della RoccoSiffrediProduction. Con l’attore e regista di film per adulti Rocco Siffredi ha realizzato e sta realizzando diversi film. Qui, invece, è in una vesta totalmente diversa, affiancata da numerosi attori locali. Con lei in quasi tutti gli episodi della sitcom ci sono i tre comici del gruppo “La ricotta”, membri del cast di “Zelig”, due nei panni di colleghi addetti alle spedizioni e uno in quelli del suo vicino di casa; Annabella Giordano, che ricopre il ruolo della sua coinquilina, alle prese con una delusione d’amore. Completano il cast attoriale, in singole puntate, William Volpicella, Valentina Gadaleta, Giuliano Giuliani e Checco Di Michele.

La web serie, che richiama il modello della sitcom, riproponendo le stesse location e personaggi, è stata ideata e prodotta dall’agenzia di comunicazione Promostudio 360 di Bari che ha sviluppato questo format per valorizzare non solo un brand, ma la storia di una famiglia, della propria bottega alimentare nel quartiere murattiano di Bari ma soprattutto l’impegno di Onofrio De Carne che, dalla piccola attività familiare ha creato la Blu Food Broker che si è espansa in tutta Italia ed è diventata un riferimento nazionale e non solo, nel settore food.

