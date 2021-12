Ultimo sabato per lo storico mercato di via Pitagora. A partire da lunedì 20 dicembre, come promesso dal sindaco Antonio Decaro, sarà inaugurato il nuovo mercato di Santa Chiara. Il via libera è arrivato dopo la sottoscrizione della delibera con la quale gli operatori mercatali sono stati autorizzati ad avviare le rispettive attività economiche nei nuovi box assegnati.

Il mercato andrà, finalmente, a sostituire le bancarelle che per decenni hanno animato via Pitagora, consentendo agli operatori di godere di una struttura moderna e decisamente più comoda, al riparo dalle intemperie. “Restituiamo così dignità ai nostri mercatari – ha detto Decaro oggi in visita al mercato – e anche un pò di serenità ai residenti del quartiere”.

