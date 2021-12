«Vestire di arte lucente la città durante il Natale», questo il progetto Molfetta in Luce per il direttore artistico Elio Colasanto. Attore e drammaturgo e già vicedirettore artistico del Corteo di San Nicola di Bari, ha immaginato per la sua città un vero e proprio concept che racchiude al suo interno tre diversi percorsi artistici nelle vie principali e periferie da offrire alla vista dei visitatori per allietarne le festività natalizie.

«Ogni percorso – evidenzia Colasanto – è pensato come una installazione ‘site specific’, una mostra d’arte a cielo aperto dove la luminaria, tipico elemento di festa del sud Italia, diventa protagonista assoluta».

Questi itinerari luminosi per tutta la città, infatti, sfruttano la tecnica della luminaria per creare sculture tridimensionali dove i giochi di luce e di ombre diventano essenziali per godere appieno della singola installazione.

Le installazioni fanno bella mostra di sè nelle vetrine o nelle attività commerciali di diversi negozi della città: Expert Gadaleta, New Home Arredamenti, Panificio Fasciano, Design Idea Erre, BDonna, Erbavoglio, Noluma, Giusy Parruchiere, Ferramenta Palombella, Portoallegro, Il Tesoro Glam, Barbarella, Combo Pizzeria, Florissima Kids, Masciopinto, Maeva, Beer Condicio, La Chiazzod, Palato, Red, XO, La piedigrotta, Lavanderia Sud America, BK Shoes, Lisà e Cecchini Borse.

La creatività riaccende il cuore della gente. Ambiente, animalismo, diritti civili, infanzia ma anche musica e arte alcuni dei temi a cui sono dedicate le sculture luminose della collezione Art&Life, il secondo percorso artistico di Molfetta in luce.

Radici, infine, è il terzo percorso luminoso, una collezione di rosoni a forma di luminaria installati su Corso Umberto ed in altri importanti luoghi della città. «Il rosone delle chiese – conclude Elio Colasanto – è un segno distintivo di ogni comunità, abbiamo voluto farci ispirare dai più rappresentativi per tracciare un percorso di luci e colori che impreziosisca le vie del centro della città. Tre percorsi artistici, concentrati nelle vie principali della città, per ‘metterla in luce’ e per offrire ai visitatori arte anche a Natale»

foto di Michele Giannossi

