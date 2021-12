Il prezzo del gas potrebbe continuare a salire fino al 2023 e “a quel punto, la mitigazione delle bollette fatta finora non sarebbe più possibile e servirebbero interventi strutturali”. Lo ha dichiarato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani.

Il ministro, intervenuto nel corso di un’audizione sui prezzi dell’energia alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato, ha riportato in particolare i dati dell’Acer, agenzia dell’Ue per la cooperazione dei regolatori dell’energia. Secondo quanto emerso dall’Acer, non è chiaro se questo aumento del prezzo del gas sia contingente e che possa rientrare con l’apertura del North Stream, ma c’è una buona probabilità che l’aumento possa andare avanti sino al 2023. Ragion per cui, fa sapere Cingolani, sarà necessario agire con interventi strutturali.

Foto Ansa

