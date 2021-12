Ecco l’evoluzione della pandemia in Puglia a quasi un anno dall’avvio della campagna vaccinale. Grazie ai dati Asl si può effettuare un confronto del 17 dicembre 2021 con quelli del 17 dicembre 2020. Evidente il calo dei contagi e l’effetto dei vaccini soprattutto per i ricoveri in terapia intensiva.

In Puglia i tamponi eseguiti in un giorno nel 2020 erano 10.728, una cifra importante ma di molto inferiore ai test effettuati ieri, esattamente 25.672. Anche il tasso di positività sui tamponi eseguiti un anno fa era il 10 %, oggi invece 2,5%.

Fanno riflettere anche le ospedalizzazioni: sia per le persone ricoverate in terapia intensiva (179 il 17 dicembre 2020, passando alle 26 di ieri) con una diminuzione dell’85%. Stesso trend per le persone ricoverate in area non critica (da 1.474 alle attuali 142). Un anno fa morirono 43 pazienti in 24 ore, ieri uno. Per concludere la panoramica, i vaccinanti over 12 anni erano a zero nel 2020, oggi i vaccinati sono l’88% della popolazione pugliese.

