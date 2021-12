L’ultimo incontro del girone d’andata si conclude con un pari a reti bianche fra Palermo e Bari. La sfida fra la prima e la seconda della classe regala emozioni ma nessun gol, il tutto condito dall’espulsione, dubbia, di Terranova al 41′ del primo tempo che ha costretto i biancorossi a giocare in 10 contro 11 per circa un’ora.

Al Renzo Barbera, davanti a 10.249 spettatori (250 ospiti) si scontrano Palermo e Bari, match valevole per la diciannovesima giornata del girone C di Serie C. I padroni di casa sono obbligati a vincere per non perdere terreno dai pugliesi, mentre il Bari vuole i tre punti per allungare sulle inseguitrici e affrontare il girone di ritorno con un grosso vantaggio su tutti.

La partita comincia con un colpo di testa di Mirco Antenucci che al 2′ registra il primo tiro in porta del match facilmente bloccato dall’estremo difensore rosanero. Risponde subito Brunori che, un minuto più tardi, entra in area ma al momento del tiro viene murato da Celiento, attento a non farsi trovare impreparato.

Al 10′ il Bari ha l’occasione di passare in vantaggio, svarione difensivo del Palermo, Paponi entra in area ma colpisce male il pallone che finisce fra le braccia di Pelagotti. Il Bari sembra fare la partita e la difesa dei padroni di casa deve impegnarsi al massimo per evitare di capitolare.

Al 21′ ancora Bari, D’Errico dal limite dell’area chiama all’intervento Pelagotti che riesce a chiudere in calcio d’angolo. Da qui in poi il gioco si fa frammentato a causa dei diversi falli commessi dal Palermo per evitare le veloci ripartenze biancorosse.

Il Bari continua a spingere e al 33′ anche Antenucci impensierisce l’estremo difensore avversario, con un tiro potente e preciso che si spegne di un soffio sul fondo.

Il momento clou avviene al 41′ quando Terranova atterra un attaccante rosanero e l’arbitro estrae direttamente il cartellino rosso ai danni del difensore del Bari, fra proteste di ogni genere.

Il secondo tempo comincia esattamente come il primo, con un’occasione per parte nei primi tre minuti di gioco. Il Palermo però, con la forza dell’uomo in più, cerca di trovare il gol del vantaggio, scontrandosi più volte con il muro difensivo biancorosso.

Rosanero pericolosi al 11′ con Silipo che da punizione manda di un soffio a lato con il mancino a giro. Da qui in poi il Bari subisce le offensive del Palermo e deve ripiegare in difesa.

Gli uomini di Michele Mignani possono contare solo sulle ripartenze per provare a vincere questo match. Al 39′ Frattali compie un autentico miracolo sulla conclusione al volo di Brunori, salvando porta e risultato.

Il Bari non si arrende mai, nemmeno in inferiorità numerica, e al tramonto dei 90 minuti regolamentari in 120 secondi va vicino al vantaggio per ben due volte. Al 43′ con Scavone e al ’44 con Celiento che da pochi passi manda, di testa, alto di un soffio sopra la traversa.

La partita si conclude a reti bianche, il Bari sale a quota 41 punti mentre il Palermo viene superato dal Monopoli oggi vittorioso per 2-1 in casa della Fidelis Andria.

Il Bari, nel prossimo incontro, affronterà il Potenza fra le mura amiche del San Nicola. Il calcio d’inizio dell’ultima partita del 2021 è previsto per le ore 21:00 di mercoledì 22 dicembre.

