Partita a senso unico sin dalle prime battute di gioco, le ragazze di Joe Montemurro staccando in scioltezza il pass per i quarti di finale di Coppa Italia femminile. Match di prestigio per le ragazze della Pink Bari, contro la squadra più forte attualmente in circolazione, imbattuta in campionato, e fresca di passaggio del turno anche in Champions League.

Allo stadio “Veneziani” di Monopoli va in scena l’ultima partita dell’anno per le formazioni femminili. Nel gironcino della Coppa Italia le Pink Bari ospitano le campionesse d’Italia in carica della Juventus, in un match che sulla carta è già scritto.

La formazione di Cristina Milota (attualmente in Serie B) mette in campo tutte le energie e risorse per resistere alla corazzata bianconera, ma sin dalle prime battute di gioco, la partita va a favore della Juventus, nonostante le assenze.

Al 17′ Bonfantini porta in vantaggio la Juve con un sinistro violento e preciso che si insacca all’incrocio dei pali, imprendibile per l’estremo difensore delle Pink. Col passare dei minuti la formazione di Montemurro continua a spingere per trovare il doppio vantaggio e mettere una seria ipoteca sul match.

Il primo tempo è un assedio continuo da parte delle bianconere con continui tiri nello specchio della porta o leggermente fuori. Il raddoppio è solo questione di tempo e arriva al tramonto della prima frazione di grazie a Nilden che al 47′ batte Schore di sinistro e fa 0-2.

Secondo tempo che ripercorre la strada tracciata dal primo e al 50′ Bonfantini serve al limite dell’area Caruso che senza problemi cala il tris bianconero. Le Pink provano a reagire inserendo forze fresche e cercando il gol della bandiera.

Al 63′ arriva il primo squillo delle padrone di casa con Gelmetti che dal limite prova a impensierire l’estremo difensore bianconero che blocca facilmente. Le pink non demordono e trovano la rete del 1-3 al 69′ sugli sviluppi di un corner, Fedotova svetta di testa e batte la difesa avversaria troppo morbida nell’occasione.

La Juventus però continua a spingere trova il poker, al 73′ ancora Bonfantini che riceve la palla da Nilden e insacca a porta praticamente vuota, 1-4 e partita in cassaforte. Gli ultimi minuti regalano qualche occasione sempre per gli ospiti che però non riescono a battere nuovamente la difesa avversaria.

Partita mai in discussione che proietta la Juventus ai quarti di finale, le Pink hanno dato il 100% ma contro squadre di questo calibro non è mai abbastanza. Le bianconere adesso si concentreranno su campionato e Champions League mentre le baresi dovranno mettercela tutta per tornare in Serie A.

