La morte di due bimbi in un campo nomadi. I primi due casi di variante Omicron in Puglia. L’avvio dei vaccini ai bambini in Puglia: ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 12 dicembre. Individuati i primi due casi di variante Omicron in Puglia

Lunedì 13 dicembre. Arrestato il dg del Policlinico di Foggia, Dattoli

Martedì 14 dicembre. Inchiesta sul ginecologo che prometteva guarigioni con il sesso, la Procura insiste per il carcere

Mercoledì 15 dicembre. Addio al mercato di via Amendola: chiude la struttura dopo appena due anni

Giovedì 16 dicembre. Al via i vaccini per i bambini tra i 5 e gli 11 anni in Puglia

Venerdì 17 dicembre. Identificato il falso ginecologo che terrorizzava le donne, oltre 400 vittime

Sabato 18 dicembre. Indagine sulla morte dei due bimbi nel campo nomadi di Stornara

