Ai viaggiatori in ansia per l’emergenza covid o per lo shopping natalizio, la direzione dei trasporti di Berlino (BVG) propone questa settimana un biglietto commestibile aromatizzato all’olio di cannabis, che permette di “inghiottire lo stress”. “Chi vuole vivere il Natale in totale relax, lo faccia con noi, la BVG. E per un ulteriore relax, abbiamo trovato un mezzo: una buona droga” spiega in un video di presentazione la BVG, che gestisce autobus, tram e metropolitane. Berlino.

Il suo “biglietto della cannabis”, offerto fino a venerdì, è stato progettato per combattere i “nervi natalizi”, spiega l’azienda, che effettua regolarmente questo tipo di comunicazioni spettacolari. Il biglietto valido per l’intera giornata – di 8,80 euro, è composto da carta commestibile impregnata di un leggero strato di olio di cannabis, “al massimo tre gocce”, precisa BVG. Allo scadere della sua validità di 24 ore, può essere consumato e “poiché non contiene sostanze psicoattive ” l’olio è “totalmente innocuo per la salute” e “perfettamente legale”, aggiunge il società. L’operazione non ha nulla a che vedere con il dibattito sulla legalizzazione della cannabis, il nuovo governo tedesco prevede di approvarne la vendita nei negozi autorizzati, dice BVG, che deve essere “contro ogni forma di consumo di droga”.

