Sarà un Natale gelido? A Bari dopo il weekend, e in particolare mercoledì 22 dicembre, le temperature scenderanno vertiginosamente verso gli zero gradi. Secondo le previsioni dei principali portali meteo si passerà dalla minima attuale di 7 gradi a un grado atteso per la metà della prossima settimana ma con scarse precipitazioni e venti blandi.

In queste ore inoltre la protezione civile stima su tutta la Puglia possibili nevicate fino a quote superiori a 600-800 metri, con apporti al suolo generalmente deboli; Temperature massime in diminuzione, localmente sensibile, sulle zone interne; Venti forti settentrionali, con raffiche di burrasca o burrasca forte.

