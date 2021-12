I pugliesi – secondo un sondaggio SWG per Confesercenti – spenderanno poco più di 200 euro per gli acquisti natalizi, invertendo le previsioni non proprio rosee delle ultime settimane condite dall’incertezza generata dalla quarta ondata – la variante Omicron del Covid – che non cancella la voglia di festa. Cresce la fiducia e la voglia di archiviare due anni di emergenza sanitaria.

“L’emergenza è meno ansiogena – spiega Benny Campobasso, presidente Confesercenti Puglia – se nel 2020 il 60 per cento dei consumatori era molto preoccupato per la pandemia, nel 2021 la quota cala al 47 per cento. In discesa, dal 46 al 34%, anche i timori per la situazione economica del Paese che si avvia verso una graduale ‘normalizzazione’ dello stato di emergenza. Il merito è sicuramente a carico delle mancate restrizioni che il greepass ha garantito consentendo lo shopping in sicurezza. Suscita qualche preoccupazione l’aumento dei prezzi che va dal 13 dello scorso anno al 38%”.

Il sondaggio evidenzia che il 55 per cento dei consumatori preferisce gli acquisti online, l’anno scorso il dato registrava il 59%. Perciò si registra la tendenza a frequentare i negozi in presenza, intenzione manifestata dal 44 contro il 17% dello scorso anno. In aumento anche la frequenza nei centri commerciali (38 rispetto al 19% dello scorso anno) e nei mercati/mercatini di Natale (14 contro il 2% del 2020).

I doni preferiti dai consumatori sono i libri, scelti dal 32%. In risalita l’abbigliamento preferito dal 31%, il 18% sceglie un accessorio e il 7% un paio di scarpe, per un totale del 56% delle indicazioni. Lo scorso anno le stesse tre categorie erano state segnalate ‘solo’ dal 40% degli intervistati. Anche il regalo gastronomico è scelto dal 24% a fronte del 26% dello scorso anno, i vini passano dal 16 al 17%, i giochi/videogiochi e prodotti tecnologici crescono dal 15 al 16%.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.