Dall’entrata in vigore dell’obbligo del super Green pass, dal 6 dicembre e nei dieci giorni successivi fino al 15, nell’area metropolitana di Bari le forze dell’ordine hanno sanzionato per violazioni relative al mancato possesso della certificazione verde, laddove obbligatoria, 58 persone.

E’ quanto emerge dall’analisi dei dati relativi al monitoraggio dei controlli Covid, forniti dalla Prefettura di Bari.

Complessivamente sono stati controllati nei dieci giorni 15.051 cittadini e, di questi 218 sono stati sanzionati perché non indossavano la mascherina in luoghi chiusi o affollati. Nello stesso periodo sono state controllate anche 1.996 attività commerciali, 27 delle quali sanzionate per il mancato rispetto delle norme Covid e per due è stata disposta la chiusura.

