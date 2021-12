Al via un nuovo calendario di uscite programmate dall’Unità di strada comunale “Care for People”. A partire da oggi, lunedì 20 dicembre, sino a domenica 26 dicembre l’unità di strada raggiungerà persone senza fissa dimora nei luoghi da loro abitualmente frequentati e i giovani che si ritrovano nelle vicinanze dei locali della movida barese, con l’obiettivo di sensibilizzarli su temi importanti quali i rischi legati alle dipendenze, da sostanze e non.

Come noto il servizio, finanziato dall’assessorato al Welfare e gestito dalla cooperativa sociale C.A.P.S., si inquadra nell’ambito degli interventi che riguardano il disagio adulto, recependo e declinando sul territorio prassi definite a livello nazionale con le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta”.

Accanto al presidio delle zone della città maggiormente frequentate da persone in condizioni di forte fragilità, l’Unità di strada effettua anche il monitoraggio di aree in cui si registra la presenza di prostitute a rischio tratta, con azioni di orientamento e sensibilizzazione, anche sanitaria, nonché attività di sensibilizzazione e prevenzione dei comportamenti a rischio, rivolte in particolare della popolazione giovanile. Ecco qui di seguito il calendario con le uscite programmate per questa settimana:

20 dicembre: Piazza Cesare Battisti, Via Suppa, Via Fornari, Piazza Balenzano, Piazza Moro, Via Bozzi, Via Bovio (ore 18-21); Via Guido Dorso, Via Oberdan, Parco Perotti Corso Italia, Via Capruzzi, Parco 2 Giugno, Via Crispi, Ospedale San Paolo (ore 21-24)

21 dicembre: Piazza Umberto, Via Sparano, Piazza Balenzano, Camera di Commercio, Via Toma, Corso Italia, Piazza Moro, Pane e Pomodoro (ore 18-21); Complanare Est/Ovest, Lungomare, Parco Perotti, Via Capruzzi (ore 21-24)

22 dicembre: Ipercoop Pasteur, Piazza Balenzano, Via Fratelli de Filippo, Ospedale di Venere, Piazza Cesare Battisti, Via Suppa (ore 18-21); Via Crisanzio, Via Guido Dorso, Via Oberdan, Stazione Parco Sud, Via Bozzi, Corso Italia, Piazza Moro, Via Capruzzi (ore 21-24)

23 dicembre: Matrix Luxury Gaming Hall – Lungomare (ore 18-21); Punto X (ore 21-24)

24 dicembre: Vicinanze Teatro Petruzzelli (ore 12-15); Via Argiro (ore 15-18)

25 dicembre: Piazza Umberto, Via Sparano, Piazza Balenzano, Via Quintino Sella, Camera di Commercio, Via Toma (ore 18-21); Via Bovio, Piazza Moro, Corso Vittorio Emanuele, Corso Italia, Via Capruzzi, Policlinico, Pane e Pomodoro (ore 21-24)

26 dicembre: Via Napoli, Piazza Balenzano, Via Bozzi, Piazza Cesare Battisti, vicinanze Teatro Petruzzelli, Parco 2 Giugno (ore 18-21); Corso Italia, Piazza Moro, Via Oberdan, Parco Perotti, Stazione Parco Sud, Via Capruzzi, Via Crispi (ore 21-24).

