Da oggi nasce il Poliba Chorus grazie alla collaborazione tra il Politecnico di Bari e ARCoPu. Si tratta di un progetto musicale e formativo aperto a coristi, studenti e appassionati della musica. L’esperienza corale è affidata alla guida del maestro Alessandro Fortunato.

“Fare musica per Poliba Chorus – si legge nella nota del Poliba – significa condividere esperienze musicali e relazionali alla scoperta di nuove sonorità. Il repertorio spazia dal vocal pop alle sperimentazioni contemporanee con incursioni nella musica antica: da Elvis Presley agli U2, da Domenico Modugno a Morten Lauridsen, Eric Whitacre, William Byrd, Lorenzo Donati e Javier Busto”.

Per l’anno accademico 2021/2022 il programma è ispirato ai temi del sogno e della notte: il buio che è perdita di riferimenti, è assenza di luce, fluire di desideri che sfuggono al copione della coscienza, incontra la voce e si traduce in musica.

Gli incontri avranno inizio da gennaio per terminare agli inizi di giugno 2022 e si terranno al Campus “E. Quagliarello” in Via Orabona a cadenza settimanale il mercoledì dalle 18 alle 19,30. Il calendario dettagliato sarà pubblicato in seguito. PER MAGGIORI INFO

