Inaugurato oggi il nuovo mercato di Japigia, presenti il sindaco Antonio Decaro, gli assessori Carla Palone e Giuseppe Galasso e il presidente del I Municipio Lorenzo Leonetti.

Questa mattina si sono ufficialmente aperte le porte del mercato di “Santa Chiara” in via Aristosseno, decenni di attesa per i mercatali che da oggi avranno una nuova casa, come sottolineato dal sindaco. “Restituiamo dignità agli operatori mercatali che da 60 anni stavano per strada – commenta il sindaco Decaro – ma restituiamo anche la serenità ai residenti che, avendo il mercato all’aperto, si alzavano alle 5 insieme agli operatori, felice di averlo inaugurato alla vigilia delle festività”.

La nuova struttura si compone di 72 box prefabbricati, di 30 metri quadri ciascuno, organizzati su percorsi paralleli interconnessi. Ogni box ha una colorazione differente per le varie categorie: l’arancio per le salumerie, il giallo per l’ortofrutta e l’azzurro per i prodotti ittici.

Dei 72 box presenti, 66 sono stati destinati agli operatori, gli altri rimangono in attesa di nuovi progetti e assegnazioni. All’interno della struttura sono presenti anche i bagni per i mercatali e i clienti, ma anche una zona svago per i più piccoli.

“Anche l’ultimo mercato su strada è stato trasferito al coperto – spiega Carla Paolone, assessore al commercio – diamo dignità e una casa agli operatori, bello anche il condimento natalizio così da regalare a tutta la città, una struttura nuova”.

