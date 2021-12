“Alcuni mercatali hanno avuto una nuova occasione, speriamo di potergli dare una nuova vita”. Così il sindaco Antonio Decaro ha accolto questa mattina, nel nuovo mercato di Japigia, i sette commercianti che si sono trasferiti da via Amendola. Lì il mercato non ha avuto vita facile: inaugurato appena due anni fa è stato chiuso a causa proprio della carenza di clienti.

A raccontarci la sua storia è uno dei venditori dell’ex mercato di via Amendola, Antonio, operatore ittico, che questa mattina ha festeggiato l’avvio della sua attività a Japigia. “Qui c’è movimento, c’è gente, riusciamo a fare il nostro lavoro – ha spiegato Antonio – via Amendola per noi era morta e siamo stati costretti a chiudere per spostarci qui”.

Le parole dell’operatore non lasciano spazio all’immaginazione, la situazione critica che li ha investiti, non sembrava avere alcun rimedio fino ad oggi. Le criticità comprendevano anche la posizione e la presenza massiccia di supermercati nelle vicinanze. “La posizione non era affatto comoda, eravamo a ridosso della linea ferroviaria – continua Antonio – molte persone non sapevano nemmeno che ci fosse il mercato, non entrava più nessuno”.

“Speriamo di poter lavorare meglio rispetto a prima – conclude Antonio – almeno qui c’è gente, lì non si vedeva nessuno, qui torniamo a vendere”.

