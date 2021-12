Bari si prepara a festeggiare il Capodanno in piazza e scattano i primi divieti In particolare, la Ripartizione Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile ha comunicato la necessità di adottare opportuni provvedimenti mirati a consentire il regolare svolgimento della manifestazione in regime di sicurezza, senza creare turbative ed intralcio alla circolazione stradale.

Nello specifico, a partire dalle 5 di questa mattina (20 dicembre) sino alla mezzanotte del 4 gennaio 2022 è istituito il divieto di fermata sulla piazza della Libertà. Queste disposizioni saranno valide sino a quando non saranno terminate le operazioni di smontaggio delle strutture che verranno utilizzate per il concerto in piazza. Ma non solo.

A partire dalla mezzanotte di oggi, sino alle ore 6 del 4 gennaio e in particolare sino al termine delle esigenze, in deroga all’ordinanza sindacale 2322 del 20 marzo 1991, sarà consentito il transito all’interno del perimetro individuato da via Brigata Regina, via Brigata Bari, via Capruzzi, via Oberdan, via Di Vagno, lungomare Nazario Sauro, lungomare A. Di Crollalanza, piazza IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II e corso Vittorio Veneto ai veicoli con portata superiore ai 3,5 t., al servizio della società Music Art Management s.r.l. e delle altre aziende individuate dall’Amministrazione Comunale preposte alla logistica, purché muniti di apposito contrassegno vistato dal Comando della Polizia Locale.

Dalle restrizioni imposte sono esclusi i mezzi al servizio dell’organizzazione muniti di apposito contrassegno, autorizzazione rilasciato dagli organizzatori o, infine, vistati dal Comando di Polizia Locale. Inoltre, sono esclusi i mezzi adibiti al soccorso e della Forza Pubblica. In sintesi, tutti i provvedimenti amministrativi in contrasto con la presente ordinanza devono intendersi temporaneamente sospesi.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.