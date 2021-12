Bloccato da stamattina il sistema per la segnalazione dei casi Covid in tutta la Puglia. Fonti ufficiali parlano di scadenza delle credenziali di accesso e gli uffici stanno lavorando per ricreare le nuove credenziali di accesso. Nella schermata delle segnalazioni la Regione però avverte che “nessun operatore di help desk contatta gli utenti chiedendo installazioni di software o credenziali”.. Ed invita a non fornire alcun dato.

Il blocco però sta causando non pochi disagi, anche ai pugliesi che vorrebbero scaricare i green pass. Come denuncia anche il gruppo consigliare di Fratelli di Italia.

“L’abbiamo sempre detto: Emiliano non può fare l’assessore alla Sanità. Ci ritroviamo infatti oggi con il sistema informativo regionale di sorveglianza epidemiologica completamente bloccato – denuncia Ignazio Sullo – Mentre la variante Omicron galoppa e si diffonde al punto da mettere a rischio la tenuta dell’ordinaria attività delle terapie intensive, e nel momento in cui tutte le forze dovrebbero essere concentrate sull’attività di monitoraggio, la Puglia non può contare sugli strumenti che consentono la visione puntuale dell’andamento dell’epidemia e la prevenzione della diffusione del virus. Il disservizio comporta anche l’impossibilità per i cittadini di generare i greenpass, con conseguenze che ricadono poi sulla sfera delle libertà personali. Qualcuno si dia una mossa e subito”.

