Saranno posizionate nei prossimi giorni 15 nuove fototrappole per incastrare i furbetti dei rifiuti, tutti coloro che gettano l’immondizia senza differenziarla, senza rispettare gli orari di conferimento o in zone dove non esistono neanche i cassonetti. Lo ha stabilito la giunta comunale.

Negli anni scorsi, prima del Covid, il Comune aveva portato avanti una vera e propria battaglia contro questi incivili, incastrando decine di persone grazie alle telecamere di videosorveglianza. Ora l’amministrazione vuole riprendere in mano la situazione, considerando anche l’aumento delle discariche abusive soprattutto nelle zone più periferiche. In giunta è stato quindi approvato un protocollo di intesa tra Comune e Amiu per installare le prime 15 fototrapppole.

Le telecamerine, ad alta risoluzione soprattutto per immortalare visi e targhe, anche di notte, saranno posizionate in base alle indicazioni che verranno fornite alla ditta appaltatrice dal comando di polizia locale con cadenza ogni 7-10 giorni, secondo le necessità investigative e di indagine necessarie per monitorare il fenomeno. Non si conoscono al momento le zone dove saranno posizionate, ma particolare riguardo sarà prestato alle periferie, in particolare le zone di Palese, Carbonara, Ceglie e Loseto.

Il protocollo, che sarà firmato nei prossimi giorni tra il sindaco Antonio Decaro e il presidente dell’Amiu, Sabino Persichella, disciplina anche gli interventi di manutenzione delle telecamere. “La società affidataria del servizio individuata da Amiu Puglia – si legge nella delibera di giunta – si impegnerà a predisporre uno spazio di archiviazione virtuale (cloud) per la conservazione dei dati registrati nonché un indirizzo mail dedicato esclusivamente alle comunicazioni con il comando della polizia locale. Sarà cura della ditta affidataria verificare quotidianamente le informazioni presenti sul Cloud ai fini del successivo invio agli agenti della polizia locale”.

