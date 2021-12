Prosegue l’attenzione nei confronti della sicurezza in prossimità delle festività natalizie. Al centro dell’attenzione delle autorità, in particolare del sindaco Antonio Decaro, la stretta sui controlli al fine di contenere il contagio Covid.

Nello specifico, il sindaco e l’assessore allo Sviluppo Economico Carla Paolone, hanno incontrato i gestori dei locali indicando le regole da seguire per la vigilia, giornata in cui il capoluogo pugliese, ma non solo, tradizionalmente vede le vie piene di cittadini intenti a brindare prima di raggiungere le proprie famiglie per il cenone del 24.

La richiesta ai commercianti è quella di avere massima attenzione e massima collaborazione per evitare che ci sia un “liberi tutti”. Tra i divieti quello dell’assenza di manifestazioni musicali all’esterno, dunque anche nei dehors. La Palone ha inoltre richiesto ai commercianti di prevedere un servizio di vigilanza esterno ai locali per contenere eventuali fenomeni di assembramento. Infine, per quanto riguarda gli aperitivi le persone dovranno restare sedute. I controlli riguarderanno sia l’interno, sia l’esterno dei locali.

