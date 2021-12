In piazza Moro gli agenti di polizia hanno sorpreso un cittadino somalo 26enne, dedito all’attività di parcheggiatore abusivo; dagli immediati controlli è emerso che l’uomo, pluripregiudicato, era destinatario di divieto di soggiorno nel comune di Bari e di daspo urbano per la zona di piazza Moro. Per tutte le violazioni l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente. Continuano i controlli delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi soprattutto in centro e in occasione dello shopping natalizio.

