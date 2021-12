Arriva a Bari “Il Mondo Magico. Il Circo di Natale” che, dopo un tour all’estero tra Grecia e Cipro, si mostrerà dal 25 dicembre fino al 30 gennaio, in Via Napoli. Un circo moderno e senza animali dove la magia è offerta dall’olografia, una particolare tecnica ottica che garantisce una riproduzione tridimensionale e l’illusione di una presenza reale.

Proprio questa tecnica è utilizzata per portare in scena gli animali: nessuna frusta, né imposizioni, né anelli di fuoco attraverso cui buttarsi, né gonnellini osceni a ridicolizzare animali inconsapevoli. Sulla scena solo animali che sfilano pacifici, ma nessuno di loro è in carne ed ossa. Nessuno viaggia per chilometri e chilometri in camion di lamiera prima di esibirsi davanti ad un pubblico sempre troppo vicino e rumoroso.

Non mancheranno al grande spettacolo performers con numeri aerei e a terra strepitosi nelle discipline più emozionanti, che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso. Sono rispettate tutte le normative antiCovid, ricorda la mascherina e il Green Pass.

ORARIO SPETTACOLI:

SABATO, DOMENICA E FESTIVI ORE 17:30 E ORE 20:00.

GIORNI FERIALI ORE 17:30 E ORE 21:00.

VENERDI 31 DICEMBRE RIPOSO.

I GIORNI 11, 12, 18, 19, 25 E 26 GENNAIO RIPOSO.

I GIORNI 10, 13, 17, 20, 24 E 27 UNICO SPETTACOLO ORE 17:30

