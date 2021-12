In tarda nottata, in centro città, gli agenti della volante di zona hanno fermato e controllato un’autovettura che procedeva con andamento irregolare. Il conducente, sottoposto ad etilometro con l’ausilio di personale della Polizia Stradale, è stato sorpreso in evidente stato di ebbrezza, e pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con relativo ritiro della patente di guida.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.