A causa della rottura di un tronco idrico si è allagato un tratto di via Napoli, tra via Bonazzi e piazzetta Depergola. La strada è stata chiusa al traffico e sul posto è presente la polizia locale per regolare la viabilità.

