La magia del Natale arriva anche sul lungomare di Palese. Nelle scorse ore è spuntato infatti un alberello addobbato molto probabilmente da alcuni residenti. La segnalazione è stata effettuata a Borderline24 da un cittadino che passeggiando è rimasto sorpreso nel vederlo “sbucare tra gli scogli”.

Si tratta in particolare di una pianta che cresce sul mare. Il tratto della costa del V Municipio ne ha moltissime, ma solitamente restano indifferenti agli occhi dei passanti che si soffermano invece sul paesaggio “che oltre al mare – ha sottolineato – ospita ruderi e ringhiere arrugginite”.

Questa volta però non è stato così e a saltare all’occhio è stato il piccolo alberello di Natale situato, in particolare, sulla zona nei pressi dell’ex ristorante La Vela. La pianta, che ha proprio le sembianze di un tipico abete natalizio, è stata adornata con dei pacchetti regalo “fai da te” e alcune palline natalizie. A renderla ancora più caratteristica le pietre e la rete utilizzate dai pescatori provenienti quasi certamente dal mare.

“Non so chi lo abbia fatto, probabilmente qualcuno che abita nelle vicinanze – ha raccontato ancora il cittadino – ma è stata una bella sorpresa. Il lungomare di Palese è in continuo stato di abbandono, tant’è che non ci sono neanche le luminarie natalizie a rendergli onore. A noi cittadini il compito di renderlo un posto migliore, ben vengano iniziative come queste” – ha concluso.

