La vigilia dell’ultima partita dell’anno chiama i biancorossi alla prima rivincita stagionale. I ragazzi di Michele Mignani affronteranno il Potenza desideroso di punti per abbandonare la zona retrocessione.

Il 2021 si chiude con la prima partita del girone di ritorno del girone C di Serie C, il Bari ritrova i lucani di Bruno Trocini. Ad agosto finì in parità con una rete per parte, ma mister Mignani sottolinea che questa è una squadra diversa.

“Girone di ritorno solitamente più complesso di quello d’andata, ma noi come al solito dobbiamo solo pensare al risultato – sottolinea il mister – il Bari di inizio campionato è diverso da quello di adesso, la squadra stava nascendo ed eravamo in pochi”.

Il turno infrasettimanale potrebbe portare con sé la stanchezza del match precedente, Mignani però confida nella mentalità dei suoi uomini.

“La squadra sta bene sia a livello fisico che mentale – sottolinea Mignani – forse un po’ di stanchezza dal viaggio di Palermo si farà sentire, ma sono sicuro che i ragazzi scenderanno in campo con la mentalità giusta”.

Con la pausa natalizia, si affronta anche il calciomercato di riparazione di Gennaio. Il mister, però, non fa traspirare alcuna informazione sui possibili movimenti in entrata e in uscita della società.

“Io faccio l’allenatore non il dirigente (ride n.d.r) per ora gli equilibri sono ottimi – spiega il mister – posso solo dare indicazioni su come sistemare panettone e spumante (scherza n.d.r), non sui giocatori da comprare”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.