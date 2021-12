Attualmente il numero di coloro che vogliono investire nel mercato finanziario online è in aumento. Ogni giorno crescono le iscrizioni alle piattaforme di trading online più quotate. Tuttavia, per poter operare in sicurezza, riducendo i rischi di perdite di denaro, e per potersi orientare con facilità in questo universo è importante scegliere le giuste strategie e i portali più adatti all’esperienza in formazione dei neofiti. È, inoltre, fondamentale avvalersi di corsi che guidino il nuovo trader nel muovere i primi passi, scaricabili gratuitamente e, dunque, senza spendere ingenti somme di denaro.

Quali sono le piattaforme più adatte per i principianti

Innanzitutto, è bene capire quali siano i broker consigliati ai principianti dagli esperti del settore: si tratta di intermediari che mettono a disposizione dei particolari servizi per aiutare gli utenti a muoversi in autonomia all’interno dei mercati finanziari. Ne sono un esempio il conto demo, per consentire al giovane investitore di fare pratica senza perdere il proprio capitale, e il copy trading, un software che permette di emulare le operazioni finanziarie dei traders più esperti e che abbiano raggiunto in passato notevoli risultati. Entrambe queste opportunità vengono offerte, ad esempio, da eToro, una delle piattaforme più utilizzate dagli utenti.

Un’altra piattaforma consigliata per i nuovi broker è quella di XTB che offre corsi di trading scaricabili gratuitamente e realizzati con un format adatto a chi sia arrivato da poco in questo universo perché riducono le parti teoriche piene di tecnicismi in favore di quelle più pratiche ed esplicative, servendosi dell’ausilio di esempi e dando consigli facilmente recepibili e riconducibili alla realtà. Anche Plus500 può essere una buona scelta perché si avvale di una schermata di trading dove sono presenti schede contenenti i dettagli delle transazioni precedenti e di quelle presenti e che permettono di agire su più mercati in tempo reale e nello stesso momento.

Un altro portale utile per i principianti è IQ Option, dove si può operare con pochi fondi, lavorare su azioni, criptovalute, materie prime e molte altre commodities ed investire seguendo una modalità molto semplice e intuitiva. Piattaforme come Meta Trader4 sono, invece, sconsigliate perché un principiante non riuscirebbe ad orientarsi in un portale del genere, fatto di numerose opzioni da selezionare e di grafici difficili da interpretare.

Consigli utili per iniziare

Un aspetto importante quando si inizia ad investire nel mercato finanziario online è quello di contenere i costi di iscrizione e cercare di lavorare su piattaforme senza commissioni e senza canoni mensili. È bene optare per portali che non richiedano eccessivi investimenti iniziali, difficili da mantenere per un principiante. È fondamentale, poi, affidarsi ad un sito regolamentato a livello italiano ed europeo per evitare di incorrere in truffe ed eventuali furti, come spesso accade a chi decide di rivolgersi agli Exchange, che non prevedono una regolamentazione, o a piattaforme più economiche, ma anche meno sicure. Un’altra questione importante da tenere in considerazione per chi acquista e vende titoli è la velocità nelle operazioni; il broker necessita di lavorare su un portale che effettui transazioni in maniera rapida e senza interruzioni. Tuttavia, quando si opera in questo settore è fondamentale ricordare costantemente che il valore dei titoli è volatile e bisogna investire adottando una giusta strategia e analizzando la situazione del mercato finanziario attuale, in quanto, se da un lato è possibile guadagnare consistenti somme di denaro, dall’altra è anche possibile perderle con facilità.

Per limitare i rischi si possono portare avanti delle riflessioni concrete. L’analisi tecnica prende in esame l’andamento futuro di un titolo attraverso l’osservazione di proiezioni grafiche; l’analisi fondamentale, invece, studia fattori concreti; l’ideale per un broker principiante è quello di utilizzarle entrambe. Questo lo aiuterà anche a capire se sia meglio investire in maniera classica, ossia quando i titoli hanno buone quotazioni, oppure applicando la vendita allo scoperto, che prevede di ottenere un guadagno quando il prezzo del titolo si abbassa o durante un periodo di crisi del mercato.

