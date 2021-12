Addio a Felice Vogliacco, titolare del ristorante Sottosopra in via Piccinni a Bari. Il ristoratore è morto dopo una lunga malattia. Era stato lui stesso un anno fa ad annunciarlo su Facebook. “Perché a proprio a me? Dicevano così alcuni malati di cancro mentre ci somministravano la chemio l’altro giorno in una stanza dell’oncologico.Li ascoltavo e riflettevo. Io lo so perché proprio a me. Proprio a me perché io l’ho chiesto, perché ho sempre detto ,Signore se deve succedere qualcosa ai miei cari lascia che accada a me, è così è stato. Signore però ora basta, pensavo che dopo la frattura di due vertebre per una stupida caduta dall’amaca a maggio e il Covid che ha causato la chiusura del ristorante sarebbe bastato, invece no. Ho scoperto di avere il cancro! Va bene, combatterò anche questa battaglia, accetto la mia croce”. Tanti i messaggi di cordoglio sui social: Felice viene ricordato come “un gran signore, un’anima buona”. (foto facebook)

